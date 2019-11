Premier League : Liverpool siegt in der Nachspielzeit bei Aston Villa

Köln Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der Premier League mit einem 2:1-Zittersieg bei Aston Villa den Vorsprung auf Meister Manchester City behauptet. City gewann ebenfalls mit 2:1. Manchester United verlor hingegen.

Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League die erste Saisonniederlage in der Schlussphase abgewendet. Bei Aston Villa schafften die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp einen späten 2:1 (0:1)-Sieg. Sadio Mané traf in der vierten Minute der Nachspielzeit für die Reds, die weiter sechs Punkte Vorsprung auf Meister Manchester City haben. Zuvor war Liverpool nach einem Tor des Ägypters Trézéguet (21.) einem Rückstand hinterher gelaufen und mehrfach am starken Villa-Torwart Tom Heaton gescheitert, bis Andy Robertson (87.) den Ausgleich erzielte. Ein Treffer von Roberto Fimino in der ersten Halbzeit war nach VAR-Entscheidung wegen einer Abseitsposition nicht gegeben worden.