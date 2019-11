Provokation vor dem direkten Duell : City-Trainer Guardiola stichelt gegen Liverpool

Birmingham Eine Woche vor dem Spitzenspiel zwischen Liverpool und Meister Manchester City feiern beide Teams späte Siege. Jürgen Klopp ist überglücklich. Pep Guardiola wirkt gereizt und stichelt gegen Liverpools Torschützen.

„Richtig zufriedenstellend“, freute sich Klopp, dessen Mannschaft nun am kommenden Sonntag mit sechs Punkten Vorsprung in das Spitzenduell gegen Meister und Verfolger Manchester City geht. Auch die Citizens drehten ihre Partie beim 2:1 (0:1) gegen den FC Southampton spät.

„Die haben mit elf Spielern verteidigt“, meckerte der City-Trainer. „Die haben uns nicht erlaubt in den Strafraum zu kommen.“ Und so gab Sergio Agüero erst in der 70. Minute den ersten Torschuss für den Meister ab - und traf gleich ins Netz. Kyle Walker, der die Vorlage für Agüeros Treffer geliefert hatte, schoss City in der 86. Minute zum Sieg. Und für ungefähr eine Minute betrug der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter Liverpool nur noch drei Punkte.