Verunglückter Fußballer : Cardiff droht im Fall Sala eine lange Transfersperre

Fans an einer Gedenkstätte für Emiliano Sala.

London Cardiff City weigert sich weiter, die Ablösesumme für den tödlich verunglückten Emiliano Sala zu zahlen. Jetzt drohen Konsequenzen.

m Fall des bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen Fußballprofis Emiliano Sala droht Cardiff City eine lange Transfersperre. Sollte der englische Zweitligist nicht die erste Rate der vereinbarten Ablösesumme an den FC Nantes zahlen, darf der Klub in bis zu drei Transferperioden keine Spieler verpflichten. Das geht aus am Montag veröffentlichten Dokumenten hervor.