Nach Fan-Streit : Ex-Gladbacher Xhaka als Arsenal-Kapitän abgesetzt

Der frühere Gladbacher Bundesliga-Profi Granit Xhaka ist nach seinem Disput mit den eigenen Fans als Kapitän des FC Arsenal abgesetzt worden. Sein Nachfolger wird ebenfalls ein ehemaliger Bundesliga-Profi.

Der Schweizer Nationalspieler war bei seiner Auswechslung beim 2:2 gegen Crystal Palace vor eineinhalb Wochen ausgebuht worden, was er mit deutlichen Gesten quittiert hatte. Xhaka sprach anschließend in einer Stellungnahme davon, dass es teilweise heftige Beleidigungen in den sozialen Medien gegen ihn und seine Familie gegeben hatte. Auf eine explizite Entschuldigung verzichtete er jedoch.