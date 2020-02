HSV-Profis von kontrollierter Show begeistert : „Ich finde es super, Pyro gehört zum Fußball“

Hamburg Die erste genehmigte Pyro-Show im deutschen Fußball ist gelungen. Blauer und weißer Qualm zog vor der Partie des Hamburger SV gegen den Karlsruher SC durchs Stadion, alles eingebettet in eine große Choreographie. Bei den Akteuren kam der Testlauf gut an.

Für Klubboss Bernd Hoffmann war die Pyro-Show von Hamburg "ein guter erster Versuch", Lukas Hinterseer fand es "schön anzuschauen" und Rick van Drongelen war sogar richtig aus dem Häuschen. "Das ist geil, wenn du in ein Stadion reinkommst und so etwas siehst", sagte der Niederländer über den Moment für die Geschichtsbücher: "Ich finde es super, Pyro gehört zum Fußball. Nicht auf den Platz, aber zu den Fans."

Mit der ersten legalen Pyro-Show im deutschen Profi-Fußball sorgte der HSV am Wochenende für viel Aufsehen. Vor der Partie gegen den Karlsruher SC (2:0) am Samstag wurden beim Einlaufen der Teams vor der Nordtribüne im Volksparkstadion kontrolliert zehn Rauchtöpfe in den Vereinsfarben Schwarz, Weiß und Blau gezündet, alles eingebettet in eine große Choreographie.