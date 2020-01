Hamburger SV : Kontrolliertes Pyro-Abbrennen noch in dieser Saison

Kontrolliertes Pyro-Abbrennen noch in dieser Saison

Hamburg Der Hamburger SV plant nach Aussage von Vorstandschef Bernd Hoffmann in nächster Zeit das kontrollierte Pyro-Abbrennen fernab des Zuschauerbereichs bei einem Spiel des Fußball-Zweitligisten.

„Wir befinden uns da in Gesprächen mit den zuständigen Behörden der Stadt Hamburg. Und wir gehen davon aus, dass wir das noch in dieser Saison realisieren können“, sagte er nach der HSV-Mitgliederversammlung. „Es kann aus unserer Sicht nicht sein, dass das, was bei jedem ortsüblichen Musikkonzert passiert, für den Fußball nicht zulässig sein soll.“