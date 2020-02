Nach Zweitliga-Niederlage des VfL Bochum : Laura Wontorra interviewt eigenen Ehemann

Düsseldorf Besonderer Arbeitsauftrag für Laura Wontorra: Die Moderatorin musste nach der Zweitliga-Partie gegen den Hamburger SV Simon Zoller interviewen - ihren Ehemann.

Ungewohnte Aufgabe für Laura Wontorra: Die TV-Moderatorin hat nach der Zweitliga-Partie des VfL Bochum gegen den Hamburger SV ihren Ehemann Simon Zoller zum Spiel befragt. Die Reporterin hatte am Montag nach dem Zweitligaspiel zwischen dem VfL Bochum und dem Hamburger SV (1:3) ihren Ehemann Simon Zoller für den Spartensender Nitro am Mikrofon. Wontorra war als On-Field-Reporterin im Bochumer Ruhrstadion im Einsatz.

Die Tochter des langjährigen „Doppelpass“-Moderators Jörg Wontorra und der Torschütze zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung der Bochumer, Simon Zoller, sind seit 2016 verheiratet. In den sozialen Medien wurde Kritik an der Konstellation laut, weil ihr als Partnerin des Fußballers die kritische Distanz fehlen würde.

Die 30-Jährige ist unter anderem für RTL bei den WM-Qualifikationsspielen und bei der Unterhaltungsshow Ninja Warrior Germany tätig. Zoller machte im Zeitraum von 2014 bis 2018 91 Spiele für den 1. FC Köln und wechselte in der Winterpause der vergangenen Saison zu Ligakonkurrent VfL Bochum. In der laufenden Spielzeit stand Zoller in 17 von bislang 20 Bundesliga-Spielen auf dem Platz.