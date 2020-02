Blauer und weißer Rauch im Volksparkstadion : HSV-Fans zünden kontrolliert Pyrotechnik

Hamburg Erstmals im deutschen Fußball ist Pyrotechnik erlaubt und kontrolliert gezündet worden. Vor dem Spiel des Hamburger SV und dem Karlsruher SC brannten HSV-Fans zehn Rauchtöpfe ab. Die Aktion ist ein Testlauf.

Mit Spannung war die Reaktion der Fans erwartet worden. Während der knapp dreiminütigen Show schwenkten sie blaue, schwarze und weiße Fahnen. Es hatte Befürchtungen gegeben, die Ultras könnten die Aktion sabotieren und mit eingeschmuggelter Pyrotechnik ihrerseits im Zuschauerblock Feuerwerk abbrennen und damit zum wiederholten Male disziplinarische Maßnahmen auslösen. „Es liegt an unseren Fans, was wir daraus machen“, hatte HSV-Trainer Dieter Hecking am Vortag an die Ultras appelliert.