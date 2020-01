Finanzielle Unterstützung für Zweitligisten : HSV-Investment war für Klaus-Michael Kühne „ein Flop“

Hamburg Mehr als 60 Millionen Euro hat Klaus-Michael Kühne in den Hamburger SV gepumpt. Gelohnt hat sich die finanzielle Unterstützung für den Investor nicht.

Nach eigenen Angaben hat der in der Schweiz lebende Milliardär rund 60 Millionen Euro in den Traditionsverein gepumpt. An eine rasche Rückkehr in die Bundesliga vermag Kühne aktuell nicht zu glauben: "Wir sehen wieder den alten Schlendrian. Wenn der Leistungsabfall anhält, findet sich der Klub bald im Mittelfeld wieder. Das quält mich doch sehr, als Fan und als Anteilseigner."