Enttäuschung für Fans : Warum Juventus Turin bei Fifa 20 nicht mehr Juventus Turin heißen darf

Berlin Juventus Turin und der Spielehersteller EA Sports haben ihre Partnerschaft beendet. Das hat auch Auswirkungen auf Fifa 20. Der italienische Rekordmeister bekommt in der weltweit bekannten Fußballsimulation einen neuen Namen.

Cristiano Ronaldo spielt nicht mehr bei Juventus Turin - zumindest bei Fifa 20. Wie Spielehersteller EA Sports am Dienstag mitteilte, endete die Partnerschaft mit dem italienischen Fußball-Rekordmeister am 30. Juni, sodass Juve nicht mehr in der neuen Version der Fußball-Simulation vertreten sein wird. Stattdessen wird das Team unter dem Namen Piemonte Calcio laufen. Fifa 20 soll am 27. September erscheinen.