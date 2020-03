„Das schaut nicht so toll aus“ : Schalker Frust vor dem Revierderby

„Das schaut nicht so toll aus“

Gelsenkirchen Ein Mutmacher war es nicht. Nach dem 1:1 gegen Hoffenheim gehen die Schalker ohne Rückenwind in das Derby gegen den Erzrivalen BVB. Nach sieben Spielen ohne Sieg erinnert nur noch wenig an die starke Hinserie. Dagegen werteten die Hoffenheimer das Remis als Erfolg.

Das aktuell schwächelnde Team hat nur noch wenig mit der starken Mannschaft aus der Hinrunde zu tun. Auch gegen Hoffenheim tat sich der Revierklub schwer, die vielen Ausfälle zu kompensieren. Immerhin fehlten gleich sechs Stammkräfte, die das bescheidene Niveau hätten anheben können. Obwohl sich an dieser Situation bis zum Duell mit dem BVB am Samstag kaum etwas ändern wird, sprach Angreifer Guido Burgstaller allen Beteiligten Mut zu: „Das Derby ist ein eigenes Spiel. An die vergangenen Spiele im Stadion der Schwarz-Gelben haben wir gute Erinnerungen.“