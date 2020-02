Nächste Schalke-Niederlage : Köln gelingt mit 3:0 gegen Schalke der Sprung auf Rang zehn

Köln Aufsteiger 1. FC Köln hat sich mit einem 3:0 gegen Schalke 04 aus der Abstiegszone befreit. Mit nunmehr acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz hat die Mannschaft von Markus Gisdol mittlerweile ein bequemes Polster.

Aufsteiger 1. FC Köln hat seine beeindruckende Erfolgsserie unter der Regie von Trainer Markus Gisdol fortgesetzt und die Krise des FC Schalke 04 verschärft. Die Rheinländer gewannen am Samstagabend das Topspiel des 24. Spieltags gegen den taumelnden Revierclub verdient mit 3:0 (2:0) und kletterten in der Fußball-Bundesliga auf den zehnten Tabellenrang.

Sebastiaan Bornauw (9. Minute) und Jhon Cordoba (40.) brachten die Gastgeber vor 50 000 Zuschauern in Führung, Schalke-Keeper Alexander Nübel besiegelte mit einem Eigentor nach einem bösen Patzer die klare Niederlage (75.). Während die Kölner die Abstiegszone weit hinter sich lassen, müssen die Schalker nach ihrer starken Hinrunde immer mehr um einen Europapokalplatz bangen. Mit einem Sieg am Sonntag bei Union Berlin kann der VfL Wolfsburg den seit sechs Partien sieglosen Revierverein vom sechsten Platz verdrängen.

Nach dem 0:5 gegen Leipzig war Schalke-Coach David Wagner zu Änderungen gezwungen. Kapitän Omar Mascarell (Adduktorenbeschwerden) und Suat Serdar, der sich im Training am Freitag einen Zeh angebrochen hatte, sowie Rabbi Matondo (Bank) wurden durch Nassim Boujellab, Alessandro Schöpf und Michael Gregoritsch ersetzt. Bei Köln durfte die Schalker Leihgabe Mark Uth wegen einer entsprechenden Vertragsklausel nicht mitwirken. Außerdem musste Gisdol Innenverteidiger Rafael Czichos ersetzen, der sich beim 5:0 in Berlin im Bereich der Halswirbelsäule verletzt hatte. Kapitän Jonas Hector und Bornauw ersetzten die beiden.

Die Hereinnahme des kopfballstarken belgischen Abwehrspielers zahlte sich schon nach wenigen Minuten aus. Nach einem Freistoß von Kainz stieg Bornauw am höchsten und lenkte den Ball unhaltbar für Schalke-Keeper Alexander Nübel in den Winkel. Erneut kassierte der Revierclub - wie so oft in dieser Saison - ein Tor nach einer Standardsituation und musste dem frühen Rückstand hinterherlaufen.