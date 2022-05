Kriminalität in Nettetal : 1477 Staubsauger gestohlen — Polizei hat heiße Spur

Nettetal Am Bahnhof Kaldenkirchen wurden im April Container aufgebrochen. Jetzt gab‘s mehrere Razzien. Die Polizei stellte Beweismittel sicher.

Nach einem Diebstahl von knapp 1500 hochwertigen Staubsaugern aus Eisenbahncontainern am Bahnhof Kaldenkirchen im April verfolgt die Polizei eine heiße Spur — und hat am Montag Beweismittel gesammelt. Wie die Staatsanwaltschaft Krefeld und die Bundespolizeiinspektion Kleve in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Dienstag bekanntgaben, führten Beamte der Bundespolizei gemeinsam mit der Landespolizei am Montag in mehreren Bundesländern Razzien durch. Ermittelt werde wegen des Verdachts des Bandendiebstahls von Waren im Wert von mehr als 600.000 Euro, erklärte ein Sprecher. Den Diebstahl im April hatte die Polizei bisher nicht veröffentlicht.