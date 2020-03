Weitere Fan-Protestbanner : Schalke-Fans kritisieren DFB und zitieren Tönnies

Gelsenkirchen Ohne Fadenkreuz und direkte Schmähungen gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp haben die Fans des Bundesligisten Schalke 04 beim Spiel gegen die TSG auf die Vorkommnisse vor einer Woche reagiert.

Kurz nach dem Anpfiff entrollten sie in der Nordkurve Transparente mit der Aufschrift: "Wir entschuldigen uns bei allen Huren, sie mit Herrn Hopp in Verbindung gebracht zu haben." Wegen "Hurensohn"-Beschimpfungen gegen den Milliardär waren am vergangenen Wochenende mehrere Spiele unterbrochen worden.