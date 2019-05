Sogar direkter Klassenerhalt wieder möglich : Ingolstadt setzt Super-Serie fort

Ingolstadt Der FC Ingolstadt hat wieder realistische Chancen auf den direkten Klassenerhalt. Die Bayern siegten gegen Darmstadt 98 und haben zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Im letzten Saisonspiel in Heidenheim könnten die Schanzer, zweifelsohne die Mannschaft der Stunde in Liga zwei, sogar noch den Tabellen-15. Sandhausen überholen. Sandhausen liegt nur zwei Zähler vor den Oberbayern. In der Relegation würde der Drittliga-Dritte SV Wehen-Wiesbaden am 25. und 28. Mai der Gegner des FCI sein.