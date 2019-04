2. Bundesliga : Remis hilft weder Ingolstadt noch Kiel weiter

Ingolstadt Der FC Ingolstadt hat es verpasst, im Abstiegskampf wichtige Punkte einzufahren. Immerhin einen Zähler nahm die Mannschaft gegen Holstein Kiel mit.

Die Schanzer gingen im zweiten Spiel unter Trainer Tomas Oral, der mit einem Erfolg in Duisburg erfolgreich gestartet war, in der 13. Minute durch Dario Lezcano in Führung. Er traf nach Vorlage von Stefan Kutschke aus kurzer Distanz. Atakan Karazor glich in der 53. Minute vor 8377 Zuschauern in einer umkämpften Partie aus.