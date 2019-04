Nach vier Monaten : Ingolstadt entlässt Trainer Jens Keller

Ingolstadt Nach nur vier Monaten ist schon wieder Schluss: Der FC Ingolstadt hat sich nach der sportlichen Talfahrt von Trainer Jens Keller getrennt. Der 48 Jahrige war der vierte Trainer des Zweitligisten in der laufenden Saison. Ein Nachfolger steht schon fest.

Ingolstadt hat im immer verzweifelten Kampf gegen den Abstieg erneut die Notbremse gezogen und Trainer Jens Keller entlassen. Das gab das Tabellen-Schlusslicht nach einer Aufsichtsratssitzung bekannt. Mit Keller muss auch dessen Assistent Thomas Stickroth gehen. Im Saisonendspurt setzt der FCI nun auf Ex-Nationalspieler Thomas Linke. Der externe Berater und ehemalige Sportdirektor des Tabellenletzten kehrt im Zuge der personellen Neuausrichtung vorübergehend in das Tagesgeschäft zurück, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Der 49-Jährige „rückt ab sofort als sportlich Verantwortlicher wieder näher an die Profi-Mannschaft“ und werde das Amt bis zum 30. Juni bekleiden.