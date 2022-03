His-Törchen – die etwas andere Gegnervorschau : Als Ingolstadt Fortuna in die Spur zum Aufstieg setzte

Foto: dpa/Marius Becker 20 Bilder Das ist Rouwen Hennings

Serie Düsseldorf Zwei Hoffnungsträger gibt es für Fortuna am Sonntagmittag vor allem: die ungewöhnlich gute Heimstatistik gegen den Gegner FC Ingolstadt und die Rückkehr von Torjäger Hennings. Dieser spielte auch eine Rolle in einer wichtigen Partie gegen die Bayern, an die Fortunas Fans gern zurückdenken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Götz

Rein sportlich gesehen haben Fortunas Fans an diesem Sonntag allen Grund zur Vorfreude. Um 13.30 Uhr steht das Heimspiel gegen den Tabellenletzten FC Ingostadt an – und in ihren zurückliegenden drei Partien holten die Düsseldorfer erfreuliche sieben Zähler gegen den Abstieg. Dabei überzeugten die Rot-Weißen vor allem bei den beiden Heimsiegen über Schalke 04 (2:1) und Erzgebirge Aue (3:1), während sie in der vergangenen Woche beim 0:0 in Regensburg im ersten Abschnitt Großchancen im Minutentakt versiebten und somit den dritten Sieg in Folge regelrecht verschenkten.

Probleme, die der FC Ingolstadt gerne hätte, denn nach 24 Spieltagen reicht es nur zum letzten Platz in der Tabelle. Doch ließen die Ergebnisse im Februar aufhorchen. Ein Hoffnungsfunke oder doch nur ein Strohfeuer? Nach einem beeindruckenden Kantersieg in Nürnberg (5:0) folgte zwar prompt Ernüchterung in den Heimspielen gegen den SV Sandhausen (0:0) und den FC St. Pauli (1:3), doch wurde zwischenzeitlich sogar bei Werder Bremen gepunktet (1:1). Der FCI ist eine Wundertüte, die Fortuna nicht auf die leichte Schultern nehmen sollte.

Das Hinspiel Fußballästheten kamen am 25. September nun wirklich nicht auf ihre Kosten, als Fortuna im Audi-Sportpark gastierte. Statt Eintrittsgeld zu zahlen, hätte das Gros der 4572 Zuschauer Schmerzensgeld erhalten müssen. Im Minutentakt wurde gehalten, gefoult oder der Ball zwischen den Strafräumen gequält. Gleich sieben Mal griff Schiedsrichter Torben Siewer in die Brusttasche, um den gelben Karton zu zücken, einmal „veredelte“ er das kartenreiche Gewürge sogar mit Rot – gegen Florian Kastenmeier.

Erst Mitte des ersten Durchgangs entwickelte Fortuna Anzeichen von Spielwitz und erarbeitete sich sogar drei Torgelegenheiten. Nach dem Wechsel knüpften beide Teams zunächst an das unansehnlich Gekicke an, bis Andre Hoffmann in der 57. Minute endlich die Düsseldorfer Führung erköpfte. Doch selbst dieses 1:0 reichte nicht zum Türöffner für die Partie. Ingolstadt konnte nicht besser, Fortuna wollte es lange Zeit nicht – bis zur 74. Spielminute, als Matthias Zimmermann trocken zum 2:0 abschloss.

Foto: imago images/foto2press/Frank Scheuring via www.imago-images.de 64 Bilder Auf diese Spieler sollte Fortuna ein Auge werfen

Als die FCI-Fans bereits damit beschäftigt war, ihre Fahnen einzurollen, sorgte Fortuna-Keeper Kastenmeier für unnötige Belebung. Bei einem fragwürdigen Ausflug aus dem Strafraum rauschte er mit Florian Hartherz zusammen und spielte den Ball zudem mit der Hand – Rot. Ersatzmann Raphael Wolf machte seine Sache gut und war erst Sekunden vor dem Abpfiff machtlos, als ein durch Khaled Narey verursachter Foulelfmeter zum 1:2-Endstand verwandelt wurde (90.+3).

Die Heimbilanz Fortuna begrüßt die Bajuwaren erst zum sechsten Mal am Rhein. Bisher gelang es den Ingolstädtern nicht, in Düsseldorf als Sieger vom Platz zu gehen, bei einer Tordifferenz von 10:2 für Fortuna. Ins Auge fällt dabei, dass sich die Spiele über lediglich drei Kalenderjahre erstrecken: Sowohl 2011 als auch 2014 trat Ingolstadt gleich zweimal in der Arena an.

Foto: Frederic Scheidemann 61 Bilder Fortunas Rekordschützen in der Zweiten Liga

2011 siegte Fortuna im Februar 3:1, im August 4:1. Besser machten es die Schanzer beim zweiten Doppelpack 2014 mit zwei torlosen Unentschieden. Das in dieser Bilanz fehlende Match ist dann auch gleich unser...

...Spiel der Spiele Einen Meilenstein in Richtung Bundesliga-Aufstieg legte Fortuna am 22. April 2018. Mit einer schweren Bürde gingen die Düsseldorfer damals in das Heimspiel gegen die Schanzer. Sie hatten ihre vorangegangenen drei Spiele allesamt in dem Sand gesetzt – und wollte Fortuna ihre gute Position im Aufstiegsgerangel nicht gefährden, so musste der Negativlauf dringend gestoppt werden.

An jenem heißen April-Tag brachte Rouwen Hennings die Gastgeber früh in Führung (7.). Eine gute halbe Stunde später landete ein Eckball von Takashi Usami auf dem Scheitel von Niko Gießelmann, und der Außenverteidiger ließ die 33.925 Fans erneut jubeln (2:0, 39.). Zum zweiten Teil der Hitzeschlacht kam Fortuna mit ordentlich Schwung aus der Kabine. Dass es am Ende „nur“ noch zu einem weiteren Kopfballtreffer von Gießelmann reichte (65.), interessierte nur beiläufig. Wichtiger war, dass Fortuna rechtzeitig zurück in die Erfolgsspur in Richtung Bundesliga gefunden hatte.