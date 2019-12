Rot für Nübel nach Kung-Fu-Tritt : Raman hält Schalke auf Europacup-Kurs

Gelsenkirchen Trotz einer Roten Karte gegen Torhüter Alexander Nübel und etwa einer halben Stunde in Unterzahl hat der FC Schalke 04 zwei Spieltage vor Weihnachten seinen Champions-League-Platz behauptet.

Mit seinem vierten Tor im vierten Spiel in Folge hat Benito Raman Schalke 04 auf dem Weg zurück in den Europacup wieder ein Stück weitergebracht. Der Belgier führte die Königsblauen zum insgesamt verdienten 1:0 (0:0)-Sieg gegen die Marathon-Fußballer von Eintracht Frankfurt. Die Gelsenkirchener, die nach der Roten Karte für Torwart Alexander Nübel (66.) in Unterzahl spielen mussten, behaupteten damit den vierten Tabellenplatz vor Rekordmeister Bayern München.