4:0-Sieg in Mainz : BVB nimmt immer mehr Fahrt auf

Mainz Borussia Dortmund nimmt auf dem Weg zum angestrebten Meistertitel immer mehr Fahrt auf. Der Vizemeister gewann am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga 4:0 beim FSV Mainz 05 und feierte den dritten Sieg in Folge.

Die 33.305 Zuschauer in der ausverkauften Arena sahen in den ersten Minuten starke Mainzer. Die Dortmunder, die sich unter der Woche erneut mit Gerüchten über eine bevorstehende Verpflichtung des 19 Jahre alten norwegischen Senkrechtstarters Erling Haaland von RB Salzburg konfrontiert sahen, kamen nur schwer in Tritt.

Der BVB, dem bei der Königsklassen-Auslosung am Montag ein schwerer Gegner droht, war vor allem in den Zweikämpfen schwach. Dieses Manko konnten die Westfalen aber zügig abstellen. Außenverteidiger Nico Schulz hatte die ersten beiden Chancen der Partie (10. und 12.).

Zu Beginn der zweiten Durchgangs änderte sich nichts am Spielverlauf. Da dem BVB aber die letzte Entschlossenheit in der Offensive fehlte, blieb es eng. Die Mainzer witterten ihre Chance und wurden mutiger. Dortmunds Trainer Lucien Favre war in dieser Phase sichtlich unzufrieden. Der Schweizer gestikulierte wild an der Seitenlinie.