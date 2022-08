Bundesliga-Start : Schalke muss sich neu erfinden, um eine Chance zu haben

Einige Fans stehen an einer geöffneten Kasse vor der Schalker Arena. Foto: dpa/Bernd Thissen

Gelsenkirchen Mit dem direkten Wiederaufstieg schien Schalke den Frust der vergangenen Jahre abgestreift zu haben. Doch vor der Rückkehr ins Oberhaus ist die Euphorie schon wieder verflogen. Erst allmählich wird der Aufsteiger spüren, worauf er sich da mit der Bundesliga eigentlich eingelassen hat.

Knapp ein Vierteljahr ist es her, dass Rodrigo Zalazar alle Regler nach rechts gedreht hat. Seit seinem Tor zum 3:2 gegen St. Pauli scheint die Sonne über Gelsenkirchen ein kleines bisschen heller – scheinbar zumindest. Man hätte genauso gut versuchen können, eine Badeente unter Wasser zu halten oder eine Brieftaube auszusetzen – wie durch ein Naturgesetz ist der FC Schalke nach einem kurzen Kopfsprung in die Zweite Liga gleich unweigerlich wieder aufgetaucht. So mag es sich für Menschen anfühlen, deren Augenmerk sich vornehmlich auf die Bundesliga richtet. Wer dem Aufsteiger beim Aufsteigen zugesehen hat, kann sich hingegen vorstellen, dass die Architekten dieses Erfolgs noch heute nachts aufschrecken und sich erst durch einen Blick auf den Spielplan vergewissern müssen, dass S04 tatsächlich am Sonntag wieder Bundesliga spielt. Zwar taucht Schalke in den Spieltags-Paarungen erst ganz am Ende auf - Sonntag um 17.30 Uhr beim 1. FC Köln. Aber sich hinten anzustellen passt zum neuen Schalker Selbstverständnis.

Spordirektor Rouven Schröder, Aufstiegs- und Jetzt-wieder-Co-Trainer Mike Büskens, Sportvorstand Peter Knäbel - sie alle wissen zu genau, dass wenig von dieser Erfolgsgeschichte planbar und exakt gar nichts abzusehen war. Wenn man sein zusammengekratztes Restvermögen, ein paar kluge Ideen und Simon Terodde in einen Raum sperrt, kann ein paar Monate später etwas Gutes dabei herauskommen. Selbstverständlich ist das aber genauso wenig wie inzwischen alles auf Schalke. Das weiß die Klubführung nur zu genau und ergeht sich seither beinahe lustvoll in Verzichtsrhetorik. Peter Knäbel verlautbarte: „Der Klassenerhalt, der Klassenerhalt, der Klassenerhalt“ sei das Ziel der Schalker Bundesliga-Kampagne. Das sind dann sogar gleich drei Wünsche auf einmal. Bemerkenswert daran ist vor allem, dass die Vereinsführung, noch ehe der erste Fehlpass gespielt ist, bewusst über die Saison hinausweist. Der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer wünscht sich „40 Punkte - zweimal“. Auch für eine Folgesaison wären die Erwartungen also bereits gedeckelt.

Dazu trägt schon von Berufs wegen die Schalker Finanzchefin Christina Rühl-Hamers bei, zu deren Stellenprofil es zählt, schlechte Nachrichten möglichst verdaulich zu verkaufen. Die frohe Kunde lautete zuletzt, dass der Verein seine Verbindlichkeiten um 30 Millionen Euro senken konnte. Die schlechte Nachricht: auf der anderen Seite des Deckels stehen noch immer 183,5 Millionen. Daher geht der Aufsteiger mit einem Etat von etwa 40 Millionen Euro ins Rennen, der beim Budget-Limbo höchstens noch vom VfL Bochum unterboten wird.

Womit der Hauptkonkurrent dieser Saison benannt wäre. Weitere Teams, die von Natur aus am Beckenrand zur Zweiten Bundesliga turnen, sind in dieser Runde nicht auszumachen. Jedes weitere Team, das Schalke hinter sich lassen würde, demnach eine Überraschung. Der Kader von Mitaufsteiger Werder Bremen etwa ist mit Bundesligaerfahrung gespickt, die meisten Schalker Spieler betreten echtes Neuland. Daher wollen sie alles dafür tun, damit Terodde in seinem 16. Profijahr nicht nur beweist, dass er zu gut für die Zweite Liga ist, sondern auch mit einer zweistelligen Zahl an Erstligatoren den Beleg seiner Bundesliga-Tauglichkeit nachreicht. Viel neue Qualität gab das Budget nicht her. Mit Sebastian Polter hat Schröder Terodde eine Sturmkante erstaunlich ähnlichen Zuschnitts an die Seite gestellt, der im Pokalspiel beim Bremer SV gleich erkennen ließ, dass er sich von Teroddes Kühle vor dem Tor noch etwas abschauen kann. Alexander Schwolow war bei Hertha BSC zuletzt auf die Bank rotiert und schließt die Langzeitbaustelle im Tor. Aufhorchen ließen sonst allenfalls die Zugänge Florent Mollet (Montpellier HSC) und Alex Kral (Spartak Moskau) – die meisten Fans mussten die Namen der beiden prominentesten Zugänge aber wohl auch erst googeln.

Am eindrücklichsten umriss der Abgang von Abwehrchef Ko Itakura die Verhältnisse. Obwohl beide Seiten dringend verlängern wollten, waren knapp sechs Millionen Ablöse ein unüberwindbares Hindernis. Im Fokus standen ohnehin einmal mehr die Abgänge. Schröder kennt das bereits aus leidvoller Erfahrung: Ehemalige Hoffnungsträger wie Amine Harit und Ozan Kabak konnten schon im Vorjahr aufgrund üppiger Verträge und überschaubarer Leistungen nur unter großen Schmerzen zu schlechten Konditionen verliehen werden. Dass Schalke vermutlich kaum einen Kader mit elf Spielern zusammenbekäme, wenn die beiden voll bezahlt werden müssten, hat sich zudem herumgesprochen. Dass Kabak in Hoffenheim einen neuen Arbeitgeber gefunden hat, ist als einer der größeren Erfolge der laufenden Transferperiode zu bewerten. Wegen Amine Harit, dessen Marktwert mal auf 30 Millionen Euro geschätzt wurde, feilscht Schalke gerade mit Galatasaray Istanbul bei einer möglichen Ablöse von 2,5 Millionen Euro um Stellen hinter dem Komma und Ratenzahlungen. Dass diese Gerüchte als völlig realistisch einzuschätzen sind, skizziert Schröders Dilemma.

Der sagt selbst, dass er die Zweifel an der Bundesliga-Tauglichkeit dieser Schalker Mannschaft und „eine gewisse Skepsis“ sogar gut finde. Ihm ist aber zu wünschen, dass er bei Vertragsverhandlungen mehr Überzeugungskraft an den Tag legt als bei dieser Ausführung. Dass Schalke eine tonnenschwere Aufgabe auf Endgegner-Level bevorsteht, dessen geben sich auch die vernehmbaren Stimmen der Fans sehr bewusst. Schröder scheint aber zu ahnen, dass viele noch nicht wissen, wie schwer genau das eigentlich alles wird. Und dass natürlich vieles an ihm hängt. Seit er die Generalerneuerung des Schalker Kaders nach dem Abstieg überraschend erfolgreich gelöst hat, gewährt das Umfeld dem früheren Mainzer einen beinahe bedingungslosen Vertrauensvorschuss. Schwer vermittelbare Personalentscheidungen wie die für Trainer Frank Kramer oder Stürmer Polter müssen aber sitzen, damit Schröder auch weiter unbedrängt arbeiten kann. Die Verschworenheit und Ruhe in Mannschaft und Umfeld ist ein Bonus auf Zeit.