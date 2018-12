Kommentar zum FC Bayern: Hoeneß ist nicht mehr tragbar

Düsseldorf Die Fehltritte von Uli Hoeneß in den vergangenen Wochen werfen die Fragen auf, ob der Klubboss noch Herr der Lage ist – und wie lange für den FC Bayern noch tragbar. Ein Kommentar.

Er war einst Uli, der Starke. Uli, der Unantastbare. Weder seine Zeit im Gefängnis, noch Stammtischgehabe in Interviews konnte an diesem Status rütteln. Zu groß war die Dankbarkeit im Verein dafür, dass es maßgeblich Hoeneß war, der den FC Bayern zum erfolgreichsten Fußballklub der Republik gemacht hat. Die Dinge in Bayern aber haben sich geändert. Was war, das ist nicht mehr. Das hat in der Politik die CSU erfahren. Und nun trifft es die nächste Institution: Auf der Mitgliederversammlung am Freitag hat sich das gezeigt, als er von Mitgliedern als „Lügner“ oder „Feigling“ bezeichnet und beschimpft wurde. Das stieß ihm sauer auf. Ob das noch "mein FC Bayern" sei, fragte er zwei Tage später. Es war nie sein FC Bayern, dachten da viele. Und dass er in der Kritik aus den Reihen der Mitglieder den Versuch sah, seinen "tadellosen Ruf" zu beschädigen. Hoeneß hat sich entfremdet. Von den Fans. Von der Realität. Vor allem aber von sich selbst. Das kann ein FC Bayern auf Dauer nicht hinnehmen.