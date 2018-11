Klares Spieler-Gerüst mit „Fixstartern“: Kovac vollzieht Kurswechsel beim FC Bayern

München Trainer Niko Kovac will eine dauerhafte Wende beim FC Bayern mit einem Kurswechsel erzwingen. Der 47-Jährige hat eine konsequente Marschroute auch im Umgang mit den Münchner Stars angekündigt. Leistung soll belohnt werden, die Rotation wird reduziert.

Dementsprechend dürfte am Samstag im Bundesligaspiel beim SV Werder Bremen jene Formation auflaufen, die Kovac beim 5:1 gegen Benfica Lissabon in der Champions League den Job vorerst gesichert hatte. „Die Mannschaft hat es gut gemacht. Und die Mannschaft hat dann auch das Vertrauen“, erklärte Kovac. Ihm ist im übrigen bewusst, dass das Minimum in der Liga das Erreichen eines Champions-League-Platzes ist. „Der FC Bayern muss immer unter den ersten Vier sein. Das weiß ich.“