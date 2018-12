Hauptversammlung der Bayern: Fans pfeifen und buhen Hoeneß aus

München Die Hauptversammlung des FC Bayern München war diesmal kein Vergnügen für Bayern-Präsident Uli Hoeneß. Als er die Diskussion um den Streit mit Paul Breitner verweigerte, buhten ihn viele Mitglieder aus. Hoeneß zeigte sich verletzt von der Reaktion.

Uli Hoeneß hat die teilweise harte Kritik aus dem Fanlager während der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München verletzt. "Das trifft mich sehr, sehr", sagte der Präsident im Anschluss an die Veranstaltung im Audi Dome in München. Er müsse erst einmal darüber nachdenken, er habe ja versprochen, "dass ich sachliche Dinge sage in Zukunft."