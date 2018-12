Möglicher Abschied, Streit mit Paul Breitner: Hoeneß sorgt für turbulenten Adventssonntag beim FC Bayern

München Bayern München gewinnt, trotzdem herrscht reichlich Unruhe - dank Uli Hoeneß. Der Präsident sorgte am Sonntag mit Äußerungen zu seiner Zukunft und zu Paul Breitner für Aufsehen.

Der Präsident ging im Dauerstreit mit Paul Breiter erstmals in die Offensive und erhob heftige Vorwürfe gegen den ehemaligen Kumpel. "Paul Breitner wird zum Märtyrer gemacht. Aber Paul Breitner ist nicht Opfer, sondern Täter", sagte Hoeneß am Sonntag bei einem Fanklubbesuch im oberfränkischen Kersbach und schloss eine Versöhnung kategorisch aus: "Dieses Verhältnis ist nicht mehr zu kitten, er hat den Rubikon überschritten."

"Ich werde in aller Ruhe die nächsten Wochen und Monate beobachten, wie sich das alles entwickelt, werde mir viele Gedanken machen und entscheiden, was ich will und was nicht. Dieser Abend geht nicht spurlos an einem vorüber und man kann nicht zur Tagesordnung übergehen", sagte der 66-Jährige, noch bis 2019 gewählt.