Welthunger-Index 2019 : 822 Millionen Menschen hungern - Klimawandel verschärft die Situation

Berlin Weltweit betrachtet ist genug Nahrung für alle Menschen vorhanden. Trotzdem hungern Millionen. Das liegt an Konflikten, Verteilungsungerechtigkeiten und schlechter Regierungsführung – aber auch der Klimawandel wird zur Gefahr.

Die Welthungerhilfe warnt vor neuen Gefahren für die Ernährungssicherheit durch den Klimawandel in ohnehin gefährdeten Staaten. „Die Bekämpfung von Hunger und Unterernährung in einem sich wandelnden Klima erfordert groß angelegte Maßnahmen, um klimawandelbedingte Ungerechtigkeiten zu beseitigen und gleichzeitig Umweltveränderungen zu minimieren, die katastrophal für die Menschheit sein könnten“, heißt es in dem am Dienstag in Berlin vorgestellten Welthungerindex 2019 der Organisation. Ein herber Rückschlag sei, dass die Zahl der Hungernden seit drei Jahren wieder ansteigt - auf nun 822 Millionen Menschen.