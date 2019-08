„Historische Verantwortung“ : Nachfahren von NS-Verfolgten sollen leichter einen deutschen Pass bekommen

Berlin Juden, Kommunisten oder Sinti und Roma: Die Nazis verfolgten sie mit grausamer Härte. Viele Menschen verloren damals die deutsche Staatsbürgerschaft oder flüchteten schon vorher. Ihre Nachkommen sollen nun leichter einen deutschen Pass bekommen.

Nachfahren von Verfolgten der Nazizeit können künftig leichter einen deutschen Pass bekommen. Das Bundesinnenministerium will an diesem Freitag zwei entsprechende Erlasse in Kraft setzen. Deutschland müsse seiner historischen Verantwortung gerecht werden, erklärte Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag in Berlin. „Das gilt insbesondere für Personen, deren Eltern oder Großeltern ins Ausland flüchten mussten.“ Sein Ministerium kann die beiden Erlasse im Gegensatz zu einem Gesetz im Alleingang beschließen, sie gelten sofort.