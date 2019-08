Brexit : Britisches Parlament wehrt sich gegen Johnson

Der CDU-Europaabgeordnete David Mc Allister sieht die britische Demokratie in Gefahr. Foto: dpa

Berlin In Großbritannien spitzt sich die Konfrontation zwischen Premierminister Boris Johnson und den Gegnern eines ungeordneten Brexit zu. Die Opposition will die Zwangspause des Parlaments nun gesetzlich verhindern.

Kristina Dunz ist stellvertretende Leiterin der RP-Parlamentsredaktion in Berlin.

Berlin In Großbritannien begehrt die Opposition gegen den machtpolitischen Schachzug von Premierminister Boris Johnson auf, der dem Parlament eine Zwangspause verordnet hat. Die Labour-Abgeordnete Barry Gardiner kündigte in einem BBC-Interview an, gesetzlich gegen die Zwangspause vorzugehen.