Doppelstaatler im Dschihad : Terrormilizionäre können deutschen Pass verlieren

Berlin 104 mutmaßliche Dschihadisten aus Deutschland sitzen derzeit in Gefängnissen in Syrien und im Irak. Doch ein neues Gesetz zum Passentzug bei Kampfbeteiligung gilt nicht mehr für sie.

Wer sich von diesem Sommer an einer Terrormiliz anschließt und an Kampfhandlungen beteiligt, riskiert den Verlust seines deutschen Passes, sofern er volljährig ist und mindestens eine weitere Staatsbürgerschaft besitzt. Eine entsprechende Überarbeitung des Staatsangehörigkeitsrechtes hat die Bundesregierung an diesem Mittwoch auf den Weg gebracht. Das parlamentarische Verfahren soll bis zur Sommerpause abgeschlossen sein, nachdem sich CSU-Innenminister Horst Seehofer und SPD-Justizministerin Katarina Barley auf einen nicht rückwirkenden Kompromiss verständigt hatten.

Damit können auch jene 25 Doppelstaatler Deutsche bleiben, die sich gerade in Syrien und im Irak in Gefängnissen befinden. Insgesamt sind nach Informationen aus Kreisen des Innenministeriums 104 mutmaßliche Dschihadisten aus Deutschland unter den Gefangenen. 66 befinden sich derzeit in Syrien, darunter werden 21 per Haftbefehl gesucht, 19 gelten als Gefährder.