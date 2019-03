Vorschlag der Kultusminister: Jeder Schüler soll eine Ausgabe des Grundgesetzes bekommen

Berlin In diesem Jahr wird die deutsche Verfassung 70 Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums machen die Kultusminister der Länder den Vorschlag, dass jeder Schüler eine Ausgabe des Grundgesetzes bekommen soll.

Alle Schüler sollen während ihrer Schullaufbahn nach dem Willen der Kultusminister eine Ausgabe des Grundgesetzes erhalten. Anlass für diesen Wunsch seien zahlreiche Gedenktage der Demokratiegeschichte in diesem Jahr, wie etwa der 70. Geburtstag der deutschen Verfassung, teilte die Kultusministerkonferenz (KMK) am Donnerstag in Berlin mit. Zuvor hatten sich die Minister auf ihrer Tagung auf eine entsprechende Empfehlung geeinigt.