Nach Vorfällen im Düsseldorfer Rheinbad : Schwimmbäder müssen sichere Orte sein

Meinung Düsseldorf Schwimmbäder sind Spiegel der Gesellschaft. Für ausreichend Konfliktpotenzial ist also gesorgt. Aber jeder, der ein Schwimmbad aufsucht, muss sich dort auch sicher fühlen können – wie an jedem anderen öffentlichen Ort auch, meint unsere Kommentatorin.

Schwimmbäder zählen auch zu jenen immer rareren Orten, die jeder Bürger besuchen kann, weil die Eintrittspreise meist recht erschwinglich sind. Die im Alltag deutscher Städte zunehmende Segregation ist dort also aufgehoben, zumal es immer weniger Schwimmbäder gibt. Dass sich vor diesem Hintergrund Klagen über Aggressionen und alle Arten von Konflikten häufen, ist daher nicht erstaunlich. Ein Hort harmloser Vergnügungen waren Schwimmbäder allerdings noch nie. Sexuelle Belästigungen etwa oder Pöbeleien durch betrunkene Männer jeden Alters und jeder Herkunft sind schon lange an der Tagesordnung.

Was am Freitag im Düsseldorfer Rheinbad geschehen ist, muss jetzt genau aufgearbeitet werden. Eine Ausweispflicht als erste Maßnahme erscheint sinnvoll. So weiß der Betreiber, wer sich in seinem Schwimmbad aufhält. Auch Online-Verkäufe von Eintrittskarten können helfen, um Männer abzuschrecken, die unerkannt zum Randalieren kommen wollen.