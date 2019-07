Kampf für mehr Klimaschutz : Linke wollen alle Fluggesellschaften verstaatlichen

Berlin Das Fliegen teurer zu machen, um den Klimaschutz voranzutreiben - darauf können sich viele Politiker einigen. Die Linken kommen nun allerdings mit einem radikalen Ansatz: Sie wollen direkt die Airlines verstaatlichen, um mehr Einfluss zu haben.

Im Kampf gegen die Klimakrise fordert Linken-Chef Bernd Riexinger, alle Fluggesellschaften zu verstaatlichen - und erntet dafür viel Kritik. „Was so dramatische gesellschaftliche Folgen haben kann, darf nicht marktwirtschaftlich und unreguliert bleiben“, sagte Riexinger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag). „Fluggesellschaften gehören in staatliche Hand - genauso wie die Energieversorgung oder die Bahn.“ Vertreter mehrerer Parteien widersprachen, darunter auch die SPD.

Dass klimaschädliche Flugreisen unverantwortlich billig geworden seien, hänge auch damit zusammen, dass man den Flugverkehr privatisiert habe, argumentierte Riexinger. „Fliegen war ja mal besser reguliert und überwiegend in öffentlicher Hand. Man hat einen wilden Konkurrenzkampf auf dem Flugmarkt zugelassen - zum Nachteil der Beschäftigten und zu Lasten des Klimas.“

Derzeit geht es in der Klimaschutz-Debatte auch darum, ob Fliegen teurer werden sollte. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zum Beispiel will die Luftverkehrsabgabe in Deutschland erhöhen. Unions-Fraktionsvize Andreas Jung ist ebenfalls für höhere Abgaben des Flugverkehrs, um damit den Ausbau klimafreundlicher öffentlicher Verkehrsmittel zu fördern. Auch die CSU plant eine höhere CO2-Abgabe für Inlandsflüge.