Berlin Im hessischen Wächtersbach hat ein 55-jähriger Deutscher einen 26-jährigen Eritreer durch Schüsse schwer verletzt. Der Mann wurde offenbar allein wegen seiner Hautfarbe zum Opfer des rassistisch denkenden Mannes, der sich später selbst tötete. Aus Sicht der Grünen tun die Regierungsspitzen zu wenig gegen Rechtsextremismus und Rassismus.

Ein 55 Jahre alter Deutscher hatte am Montag auf den Eritreer gefeuert und den 26-Jährigen mit einem Bauchschuss schwer verletzt. Danach erschoss sich der 55-Jährige. Die Ermittler gehen nach bisherigen Erkenntnissen „ganz klar von einem fremdenfeindlichen Motiv aus“, eine „rechtsextreme oder rechtsnationalistische Gesinnung“ sei aber Spekulation. Laut Medienberichten soll der Mann die Tat in einer Kneipe angekündigt haben. Die Ermittlungen im Umfeld des mutmaßlichen Schützen dauern an. In dieser Woche wurde auch die Wohnung des Bruders des Täters durchsucht.