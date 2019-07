Gegen Söder-Vorschlag : CDU-Fraktionsvize Linnemann lehnt Mehrwertsteuersenkung auf Bahntickets ab

Berlin CSU-Chef Söder will wegen des Klimaschutzes die Mehrwertsteuer für Bahntickets deutlich senken. Bahnfahren müsse durch die Steuersenkung attraktiver werden. Kritik gibt es von dem CDU-Fraktionsvize.

CSU-Chef Markus Söder hat die Koalitionsparteien in Berlin aufgefordert, auf Bahntickets künftig nur noch den ermäßigten Satz oder gar keine Mehrwertsteuer mehr zu erheben. „Bahntickets sollten so weit wie möglich von der Mehrwertsteuer befreit werden, derzeit gibt es dafür nicht einmal den ermäßigten Mehrwertsteuersatz“, sagte Söder der „Welt am Sonntag“. Bahnfahren müsse durch die Steuersenkung so attraktiv werden, dass Reisende das Flugzeug bei Kurzstrecken nicht mehr benutzen müssten. Während die SPD Zustimmung signalisierte, war das Echo in der CDU zwiespältig: CDU-Umweltpolitiker unterstützten Söder, CDU-Wirtschaftspolitiker stellten sich gegen den Vorstoß.