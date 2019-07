60 Jugendliche probten den Aufstand : Rheinbad in Düsseldorf wieder geräumt

Rheinbad in Düsseldorf wieder geräumt

Düsseldorf Das Personal im Schwimmbad wurde bedroht, Sprungturm und Breitrutsche sollten besetzt werden. Das Rheinbad in Düsseldorf ist am Freitagabend wieder von der Polizei geräumt worden.

Für das Personal der Bädergesellschaft und deren Geschäftsführer Roland Kettler ist es ein Alptraum: Das Rheinbad neben der Arena ist am Freitagabend wieder von der Polizei geräumt worden.

Nach ersten Informationen hat sich die Situation am späten Nachmittag zugespitzt. Eine Gruppe von ungefähr 60 Jugendlichen, die laut Kettler aus Nordafrika stammen sollen, fügte sich nicht den Anordnungen des Personals und wollte offenkundig die Kontrolle im Bad übernehmen. Die Breitrutsche und der Sprungturm wurden von den jungen Leuten besetzt, Anordnungen konsequent ignoriert.

Die Schichtleiterin des Bades soll vom Rädelsführer der großen Gruppe bedroht worden sein. Er werde sie an die Wand klatschen, soll er der Frau entgegnet haben, als diese ihre Anweisungen aussprach.

Bereits am letzten Juni-Wochenende musste das Rheinbad nach ähnlichen Vorfällen an zwei Tagen hintereinander geräumt werden. Damals wurden die anrückenden ersten Polizisten beworfen und forderten massive Unterstützung an. 60 Beamte waren damals im Einsatz,