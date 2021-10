„Das ist kein Rückzug“ : Meuthen will auch nach angekündigtem Rückzug Einfluss in der AfD behalten

Meuthen will auch nach angekündigtem Rückzug Einfluss in der AfD behalten

Berlin Der scheidende AfD-Chef Jörg Meuthen will auch nach dem angekündigten Rückzug von seinem Führungsposten weiter Einfluss auf die Geschicke der Partei nehmen. Die Freude seiner innerparteilichen Gegner werde nur von kurzer Dauer sein.

Meuthen hatte an einem am Montag bekannt gewordenen Rundbrief an die Mitglieder seinen Verzicht auf eine neuerliche Kandidatur als Bundessprechers beim Parteitag im Dezember angekündigt. Konkrete Gründe für seinen Schritt nannte Meuthen in dem Schreiben an die Mitglieder nicht. Er wolle aber seine politische Arbeit fortsetzen", schrieb der Europaabgeordnete.