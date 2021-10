Langjähriger Co-Vorsitzender : Jörg Meuthen will nicht mehr für AfD-Vorsitz kandidieren

Jörg Meuthen will nicht mehr für AfD-Vorsitz kandidieren

Jörg Meuthen, Bundesvorsitzender der AfD, äußert sich in der Bundespressekonferenz zum Ausgang der Bundestagswahl (Archivfoto). Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Der langjährige AfD-Co-Vorsitzende Jörg Meuthen will seinen Posten räumen. Bei der Neuwahl des Parteivorstandes im Dezember wird er nicht mehr für den Spitzenposten kandidieren.

Er habe sich nach intensiven Überlegungen und Gesprächen mit seiner Familie entschlossen, bei der Neuwahl des Parteivorstandes im Dezember nicht mehr für den Spitzenposten zu kandidieren, schrieb er am Montag in einem Rundschreiben an die AfD-Mitglieder.