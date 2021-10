Laschet-Nachfolge : Parteitag soll kompletten CDU-Vorstand neu wählen

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak will nach der historischen Wahlniederlage der Union in den kommenden Wochen mit den Gliederungen seiner Partei über Wege aus der Krise beraten. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin Nach dem historischen Desaster bei der Bundestagswahl will die Union bis Anfang kommenden Jahres auf dem Parteitag ihre Spitze neu wählen, wie CDU Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag mitteilte.

Die CDU will nach ihrem historischen Desaster bei der Bundestagswahl auf einem Sonderparteitag den kompletten Bundesvorstand neu wählen. Dies sei einstimmig beschlossen worden, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag nach Beratungen der Spitzengremien in Berlin.