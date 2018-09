Halloween-Kostüme für Frauen - Auch der Pinguin muss sexy sein

Düsseldorf Halloween-Outfits sollen zum Fürchten gruselig sein? Das gilt für Frauen nur bedingt. Sie sollen auch noch sexy aussehen - das scheint jedenfalls die Idee vieler Hersteller zu sein. Wir stellen die absurdesten Verkleidungen vor.

Wohin das führt, wenn man gar nicht mehr nachdenkt, zeigte neulich ein Internetversandhändler für Verkleidungen. Angeboten wurde dort das rote Kleid, das die Frauen in der Serie „The Handmaid's Tale“ tragen. Bloß dass das einfache Kleid in diesem Fall ein Minirock war und die Frau dazu Netzstrümpfe trug. Viele Internetnutzer waren darüber empört, behandelt die Serie doch die Unterdrückung der Frau in einer erschreckenden Dystopie. Genaugenommen hätte das Kostüm also „Sexy Missbrauchsopfer“ heißen müssen.