Klares Votum : Friedrich Merz durch Briefwahl offiziell zum CDU-Vorsitzenden gewählt

Berlin Eigentlich war schon alles klar, jetzt ist es auch offiziell: Friedrich Merz ist CDU-Chef, das Ergebnis der Briefwahl ist eindeutig. Merz ist damit bereits der dritte Vorsitzende der Christdemokraten seit 2018.

Friedrich Merz ist nun auch offiziell neuer CDU-Vorsitzender. Der 66 Jahre alte Wirtschaftspolitiker erhielt in einer Briefwahl nach CDU-Angaben vom Montag 95,33 Prozent der Stimmen. Diese schriftliche Abstimmung war aus rechtlichen Gründen nach dem Online-Parteitag am 22. Januar notwendig. Dort war Merz nach CDU-Rechnung auf 94,62 Prozent gekommen.

Merz betonte, er und Czaja wüssten, was sie vor sich haben. „Wir übernehmen die CDU in einer schweren Zeit.“ Aber: „Wir haben unser Selbstvertrauen nicht verloren.“ Merz sicherte den CDU-Spitzenkandidaten für die vier Landtagswahlen in diesem Jahr „jede Unterstützung“ der Parteizentrale in Berlin zu.