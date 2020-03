Steuerschuld : Finanzexperten: Ein Fünftel der Rente wird doppelt besteuert

Berlin Zwei Fachleute wollen erstmals nachgewiesen haben, dass auf 22 Prozent der Bezüge von Neu-Rentnern im laufenden Jahr zu Unrecht Steuern anfallen.

Braun und Schindler können mathematisch nachweisen, dass ein durchschnittlicher Arbeitnehmer 42 Prozent seiner Rentenbeiträge versteuern muss. Für 2020 nimmt der Gesetzgeber jedoch an, dass er während seines Arbeitslebens nur 20 Prozent versteuert hat, denn ein Rentenanteil von 80 Prozent muss jetzt versteuert werden. „Ein durchschnittlicher Rentner sammelt in seinem Berufsleben 35 Rentenpunkte und erhält pro Monat entsprechend 1156,75 Euro oder 13.881 Euro pro Jahr aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Bei Renteneintritt im Jahr 2020 muss er aufgrund der Doppelbesteuerung pro Jahr 2736 Euro Steuern zahlen – und damit 1010,24 Euro mehr als eigentlich nötig“, sagte Steuerberater Braun. Bei einer Bezugsdauer von 15 Jahren würde dieser Rentner also über 15.000 Euro zu viel an das Finanzamt abführen.