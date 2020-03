Coronavirus : Zehn Millionen neue Schutzmasken

Düsseldorf Die Lieferungen gehen unter anderem an Praxen und Stellen für Testabstriche.

Doch nun deutet sich etwas Entlastung an. Das Bundesgesundheitsministerium gab am Donnerstag zehn Millionen dringend benötigte Atemschutzmasken zur weiteren Verteilung an die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Bundesländer, wie ein Sprecher in Berlin sagte. Die Lieferungen sollen unter anderem an Praxen, Bereitschaftsdienste und Stellen für Testabstriche verteilt werden, wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) erläuterte. Noch sei die Lage bei der Ausrüstung teils kritisch, sagte KBV-Chef Andreas Gassen: „So langsam laufen die Praxen leer.“ Allerdings sei das Schlimmste mit der aktuellen Lieferung wohl vorbei.

Die Firma Uvex aus Fürth hatte sich bereits vor zwei Wochen entschieden, ihre Restbestände an Atemschutzmasken für Kunden aus dem medizinischen Bereich wie Kliniken oder Arztpraxen zu reservieren. Es handelte sich dabei um mehrere Zehntausend Masken, die mittlerweile auch nahezu ausverkauft sind. „Bei einer Eigenfertigungsquote von 71 Prozent, 43 Prozent in Deutschland, gehört die Produktgruppe Atemschutz bei uvex safety zu den wenigen Bereichen, die nicht selbst in eigenen Werken, sondern zusammen mit Partnern in China gefertigt werden“, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Hier sei die Lieferkette momentan unterbrochen, was dazu führe, dass Atemschutz, aber auch Einwegschutzbekleidung nicht verfügbar seien. Deutlich positiver sei die Situation bei Vollsichtschutzbrillen. „Diese wird bei Uvex in Fürth und in Lederdorn gefertigt und in beiden Standorten wurden die Kapazitäten deutlich ausgeweitet. In Fürth wird momentan rund um die Uhr produziert, sogar sonntags.“