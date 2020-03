Arbeitgeber sollen Lohn aufstocken : 80 Prozent statt 60 Prozent - DGB fordert bessere Bezahlung bei Kurzarbeit

Ausgeschweißt: Auf Millionen Beschäftigte könnte in Deutschland Kurzarbeit zukommen. Foto: Shutterstock

Berlin Lohneinbußen von 40 Prozent bei Kurzarbeit? Der Deutsche Gewerkschaftsbund rechnet vor, welche Gelder die Arbeitgeber in eine bessere Bezahlung fließen lassen sollen.

Mehr als zwei Millionen Beschäftigte in Deutschland könnten wegen der Virus-Krise von Kurzarbeit betroffen sein. Für sie kämpft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) um eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 80 Prozent des letzten Lohns.

Den Arbeitgebern würden die Sozialbeiträge zu hundert Prozent erstattet, während Beschäftigte in Kurzarbeit nur 60 Prozent (mit Kindern 67 Prozent) ihres letzten Einkommens von der Bundesagentur für Arbeit (BA) erhielten, heißt es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstagabend vorliegenden Stellungnahme des DGB zum Verordnungsentwurf des Arbeitsministeriums: "Diese soziale Schieflage ist für die Gewerkschaften nicht akzeptabel."