Corona-Pandemie : Biden gewinnt Vorwahl in Ohio - Präsidentschaftswahl auch per Brief?

Biden gewinnt Vorwahl in Ohio - Präsidentschaftswahl auch per Brief?

Washington Der Sieg Joe Bidens in Ohio war erwartet worden. Spannender war die Frage, wie eine Wahl nur auf dem Postweg ablaufen kann. Einige Gouverneure sehen eine reine Briefwahl auch im November wenn es um die Präsidentschaft geht.

Die erste Briefwahl in einem US-Staat ist mit einem Sieg von Joe Biden geendet. Da in Ohio wegen der Corona-Pandemie Ausgangsbeschränkungen gelten, stimmte die Bevölkerung zum ersten Mal bei einer Vorwahl nur per Brief ab. Nach dem Ausscheiden von Bernie Sanders ist Biden der einzige verbliebene Bewerber um die demokratische Präsidentschaftskandidatur, weshalb das Augenmerk bei der Wahl eher auf der Durchführung lag.