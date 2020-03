Nur noch zwei Bewerber : US-Demokratin Gabbard gibt Rennen um Präsidentschaftskandidatur auf

Washington Das Feld der Demokraten im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur lichtet sich immer weiter. Zuletzt gab die Abgeordnete Tulsi Gabbard ihre Bewerbung auf. Übrig bleiben nur noch der linke Senator Bernie Sanders und Joe Biden.

Die Abgeordnete Tulsi Gabbard hat ihre Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten aufgegeben. Sie unterstütze nun den früheren Vizepräsidenten Joe Biden, erklärte Gabbard am Donnerstag in einer Videobotschaft. „Obwohl ich mit dem Vizepräsidenten nicht in allen Sachfragen übereinstimme, weiß ich, dass er ein gutes Herz hat und von der Liebe für sein Land und die Menschen Amerikas angetrieben ist“, sagte Gabbard.