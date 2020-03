Niederlagenserie bei Vorwahlen : Sanders will Bewerbung um Präsidentschaftskandidatur überdenken

Washington Die Zahl der Demokraten im Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur hat sich stark reduziert. Der linke Senator Bernie Sanders hat bei den jüngsten Vorwahlen viele Niederlagen einstecken müssen. Nun überlegt er, seinem Konkurrenten Joe Biden das Feld zu überlassen.

Nach einer Niederlagenserie im Zweikampf um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten will Bernie Sanders seine Bewerbung überdenken. Der 78-jährige Senator werde mit seinen Anhängern Gespräche führen, „um seine Kampagne zu bewerten“, teilte Wahlkampfleiter Faiz Shakir am Mittwoch mit. Sanders hatte am Dienstag bei Vorwahlen in drei weiteren Bundesstaaten erneut deutlich schwächer abgeschnitten als sein Rivale Ex-Vizepräsident Joe Biden. Der einstige Stellvertreter von Barack Obama liegt nun im Rennen um die Kandidatur der Demokraten kaum noch einholbar in Führung. Die Präsidentenwahl ist für November angesetzt. Für die Republikaner tritt erneut Amtsinhaber Donald Trump an.