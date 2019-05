Nach Verhaftung : UN-Experte sieht bei Assange Anzeichen für „psychologische Folter“

Genf Ein unabhängiger Experte des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen hat bei Wikileaks-Gründer Julian Assange Anzeichen für „psychologische Folter“ festgestellt.

Assange habe „alle Symptome gezeigt, die typisch sind für ein verlängertes Ausgesetztsein gegenüber psychologischer Folter“, teilte Nils Melzer mit. Das UN-Menschenrechtsbüro erklärte am Freitag, Melzer habe Assange am 9. Mai mit zwei medizinischen Experten für die Untersuchung potenzieller Opfer von Folter und schlechter Behandlung besucht. Assange befindet sich in einem Gefängnis in London.