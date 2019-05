Rückkehr nach Rauswurf : Georgiens Ex-Präsident Saakaschwili wieder in der Ukraine

Kiew Der neue ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem umstrittenen georgischen Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili seine ukrainische Staatsbürgerschaft zurückgegeben. Saakaschwili ist am Mittwoch in die Ukraine zurückgekehrt.

Gut ein Jahr nach seinem Rauswurf aus der Ukraine ist der frühere georgische Präsident Michail Saakaschwili in die Ex-Sowjetrepublik zurückgekehrt. Er wolle mit den Ukrainern dafür kämpfen, dass das Land eine echte Supermacht auf dem europäischen Kontinent werde – nicht Deutschland, Frankreich oder Polen, sagte der 51-Jährige in einem Video. Er kam am Mittwoch auf dem Flughafen in Kiew an. Hunderte Menschen begrüßten ihn.