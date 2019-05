Nach Regierungskrise in Österreich : Brigitte Bierlein wird Übergangskanzlerin

Wien Die Parteien in Österreich haben sich nach dem skandalösen „Ibiza-Video“ und der dadurch ausgelösten Regierungskrise auf einen Übergangskanzler für die kommenden Monate geeinigt. Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein die erste Kanzlerin Österreichs.

Bierlein, am 25. Juni 1949 in Wien geboren, wollte eigentlich Kunst studieren, wurde dann aber doch Juristin. 1975 legte sie ihre Richteramtsprüfung ab und wurde zunächst Richterin am Bezirksgericht in der Wiener Innenstadt. Von 1977 an arbeitete sie dann als Staatsanwältin, von 1990 bis 2002 war sie Generalanwältin in der Generalprokuratur, der höchsten Staatsanwaltschaft der Alpenrepublik. Anschließend folgte der Wechsel an den Verfassungsgerichtshof.