EU-Kommission warnt : Italien droht Strafverfahren wegen Haushaltsdefizit

Brüssel/Frankfurt EU-Kreisen zufolge hat Brüssel die italienische Regierung gebeten, zur Finanzentwicklung Stellung zu nehmen. Italien ist um mehr als 130 Prozent seiner Wirtschaftskraft verschuldet. Ein Strafverfahren könnte kommende Woche folgen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die EU-Kommission erhöhen im Streit mit der italienischen Regierung über die Haushaltspolitik des Landes den Druck. Die EU-Kommission in Brüssel schickte am Mittwoch einem Insider zufolge einen Warnbrief an den italienischen Finanzminister Giovanni Tria.